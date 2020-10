Philippe Coutinho ha marcado la diferencia en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 con al selección de Brasil, ahora es la gran preocupación para Ricardo Gareca cuando el Scratch enfrente el martes a la selección peruana. El volante de Barcelona ha recuperado la motivación en su juego y la respalda en un importante trabajo físico.

“Volví a España con muchas ganas, con el triple deseo de trabajar y hacer que las cosas sucedan a mi favor. Eso es lo que trato de hacer aquí también en la selección, llevar esta intensidad al límite para lograr grandes cosas dentro de los partidos”, contó el brasileño que será uno de los nombres más desequilibrantes ante la selección peruana.

La nueva performance de Coutinho responde a un trabajo específico. “Tuvimos algunos cambios en la parte física. Yo, en particular, me siento bien así. Es algo que aprendí en el Bayern y si hoy tengo que trabajar tres, cuatro veces más de lo normal, lo haré y lo hago. He estado trabajando mucho en la parte física y me he ido sintiendo muy bien”, contó el mediocampista de Barcelona.

“La gente quiere que ganemos otro Mundial”

Coutinho espera conseguir un buen resultado en Lima para despertar el entusiasmo de la hinchada por el Mundial Qatar2022. “La gente quería ganar otro Mundial, teníamos condiciones. Hicimos un gran partido con Bélgica, pero no pudimos ganar. Pero los Clasificatorios son una oportunidad para empezar bien nuestro camino hasta el Mundial 2022”, apuntó el habilidoso volante, figura en la goleada de Brasil (5-0) sobre Bolivia.

“Hoy no me ocupa mucho el tema individual, pienso en el colectivo. Pienso en hacer un gran papel con los compañeros para ayudar al equipo a salir victorioso. Hacer lo que pide el técnico para salir con un triunfo de campo. No pienso en el protagonismo”, finalizó.