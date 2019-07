Perú vs Brasil: Prensa de Latinoamérica apoya a la 'Bicolor' en la final de Copa América 2019 [VIDEO]

Luego de eliminar a candidatos como Uruguay y Chile, la selección peruana de Ricardo Gareca se convirtió en la sensación de la Copa América que, hoy todos quieren que gane el título del certamen ante Brasil en el Maracaná.



El deseo no es solo de los hinchas peruanos, sino la también la de otros países como Uruguay, Colombia, Argentina y México. Y la prensa, por supuesto, no es ajeno a ello.



Importantes cadenas internacionales esperan que Perú puede hacerle frente a Brasil para que se lleve la Copa América 2019 tras 44 años de sequía.

Video: Prensa de Latinoamérica apoya a la 'Bicolor'

Prensa de Uruguay



"Que si Perú le gana a Brasil, aunque como uruguayo me duela, tendrán el derecho a decir que es un segundo 'Maracanazo' porque lo va a ser. Brasil tiene todo para perder, mientras que Perú tiene todo para ganar".



Prensa de Argentina



"Dios quiera, ojalá gritemos Perú campeón. Perú le puede ganar. Paolo Guerrero te mata, 'Cuevita' es un atrevido, tiene buen lateral, Advíncula me gusta, el arquero se levantó. El domingo digamos 'Perú campeón'".



Prensa de Colombia



"El favorito es Brasil. Pero Perú va a hacer sufrir a Brasil. Perú puede, por qué no, soñar con el título. De hecho voy por Perú desde el corazón. Lo merece Gareca".