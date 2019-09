Perú vs Brasil: Renato Tapia la peinó y casi marca gol ante la Canarinha en el amistoso FIFA

Renato Tapia casi marca un golazo en el partido Perú vs Brasil , en duelo amistoso internacional por fecha FIFA, que se disputó en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.



A los 13 minutos, la selección peruana generó el primer acercamiento con peligro sobre el arco de Brasil, a través de una pelota parada, que ejecutó Gabriel Costa.



Renato Tapia corrió al primer palo y en su intento de cabecear, logró desviar el balón con dirección del arco del brasileño Ederson Moraes.



Renato Tapia se quedó con las ganas de gritar el gol de Perú, que iba a sorprender a Brasil.

Perú vs Brasil: Renato Tapia la peinó y casi marca gol ante la Canarinha (Video: Movistar Deportes)

