El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, evitó hacer un análisis profundo de la derrota por 2-0 ante Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Tigre’ admitió la superioridad de Neymar y compañía aunque resaltó que venían de un descanso de 7 días.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador evitó referirse a los errores puntuales de Anderson Santamaría en defensa. Además, aseguró que, en estas circunstancias, lo que hubieran aportado jugadores que no estuvieron convocados como Carlos Zambrano y Pedro Aquino, no hubiera hecho mucha diferencia.

“Partido difícil para nosotros y más allá de los errores, no me voy a expresar mucho porque esta clase de partidos con una superioridad, no requiere de un análisis de parte nuestra. Es un partido difícil afrontar por los jugadores”, aseguró.

“No voy a opinar de los muchachos que no están. En esta fecha el equipo sacó 4 puntos y en el contexto (jugar con un Brasil descansado) , creo que cualquier jugador en nuestra posición no habría aportado absolutamente nada, en este tipo de situación”, agregó.

Gareca recalcó el hecho de que Brasil no hubiera jugado ante Argentina, lo que le permitió llegar con 7 días de descanso. Asimismo, señaló que aún tiene dudas del primer gol, en el que parte de una jugada en la que Neymar le habría propinado una falta a Anderson Santamaría.

“Que tengan esa posibilidad de descanso son cosas que hay que contemplarlas. Por eso estoy conforme con los muchachos, hicieron lo que pudieron con una potencia como Brasil y en ese contexto, la opinión que puedo vertir es aceptar la derrota sin dejar de reconocer que es muy difícil si no se contempla una paridad”

“Fuimos superados, más allá de los errores. El primer gol quisiera verlo antes de hacer un juicio. Para mí fue una clara infracción pero tengo que ver varias cosas que sucedieron dentro y fuera del campo”, añadió.

