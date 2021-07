¡No te juegues así! El conocido vidente norteño Hayimi realizó su más reciente predicción sobre la selección peruana que disputa la Copa América 2021 en Brasil y que ya se encuentra en semifinales de dicho torneo.

Como se sabe, mañana los dirigidos por Ricardo Gareca van a enfrentar al anfitrión Brasil y nada está dicho, pero para Hayimi y sus predicciones sí: el vidente asegura que mañana Perú le gana a los cariocas y por si esto no fuera poco, la selección peruana se alzará con el trofeo de la Copa América 2021.

¡Tal como lo leen! Perú obtendrá su tercera Copa América al ganar los próximos dos encuentros que le toca disputar.

“Diría que (la selección peruana) ganaría la Copa América. Yo he estado observando a mi modo de ver las cosas, sorpresas … No me sorprendería que finalmente vemos la Copa América, queridos amigos. Lo digo aquí, Perú traería la Copa América”, vaticinó.

Así fue la predicción de Hayimi anunciando que Perú ganará la Copa América: