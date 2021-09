UN VUELO CON ILUSIÓN. La selección peruana, al mando del técnico Ricardo Gareca, viajará hoy, a las 2:30 de la tarde, a Recife-Brasil, ciudad en donde se disputará el próximo jueves el partido entre los locales y la ‘Blanquirroja’ por la décima fecha de las eliminatorias al mundial Qatar 2022.

El día para la selección peruana empezó muy temprano. El combinado nacional entrenó desde las 9:00 de la mañana en la Videna, luego regresaron al hotel de concentración para almorzar y sobre la 1:30 de la tarde toda la delegación oficial de Perú partió rumbo a nuestro primer aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La ‘Bicolor’ partirá sobre las 2:30 de la tarde rumbo a Recife en un vuelo chárter, que se tiene previsto llegará a Brasil, a las 11:00 de la noche, y se alojará en el hotel Atlante Plaza, para luego cenar y descansar. No olvidemos que en Brasil tienen dos horas más que nosotros.

En Recife la ‘Blaquirroja’ tiene planificado entrenar mañana, miércoles, a las 5:00 de la tarde, en la sede del Club Sport Recife. El objetivo del cuerpo técnico es que los jugadores se recuperen con un buen descanso luego de un viaje largo de casi siete horas de vuelo.

Según se pudo conocer, el técnico Ricardo Gareca tiene planificado realizar un último entrenamiento el mismo jueves, a las 9:00 de la mañana (7:00 de la mañana hora de Perú) en el Club Sport Recife.

También se conoció que la salida de la selección peruana del hotel al estadio Arena Pernambuco está planificado para las 7:00 de la noche (hora de Brasil), ya que el partido está programado para las 9:30 de la noche (7:30 hora de Perú).

EL ONCE DE RICARDO GARECA.

El técnico Ricardo Gareca hasta el momento no ha trabajado un once fijo para enfrentar a Brasil. Pero según fuentes de la Videna el equipo que se presentaría ante el ‘Scratch’ sería básicamente el once que se presentó ante la selección de Venezuela.

Por ahora se habla de un equipo titular que sería con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens; Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Gianluca Lapadula.

El RETORNO DE PERÚ.

Tras el partido contra la selección de Brasil, la delegación peruana tiene previsto salir de Recife sobre las 2:30 de la madrugada, 12:30 hora de Perú, y se tiene planificado su llegada a Lima, el viernes, a las 7:00 de la mañana, a nuestro primer aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

