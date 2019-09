Perú vs Brasil VÍA Movistar Deportes y Latina del amistoso en Los Ángeles por fecha FIFA

Perú vs Brasil TRANSMISIÓN. La 'Blanquirroja' se mide con la 'Canarinha' este martes 10 de setiembre en amistoso internacional por fecha FIFA, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles. El partido arrancará a las 10:00 p.m. por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). Globo y SporTV para Brasil.



¿Vas a seguir el Perú vs Brasil vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Perú y Brasil protagonizarán uno de los choques más atractivos a nivel de selecciones. Esto tras la final de Copa América 2019 que diputaron el pasado julio en Río de Janeiro que, ganó la escuadra de Tité.

De aquel enfrentamiento con Brasil, Perú no cuenta con su goleador, Paolo Guerrero, quien pidió no ser convocado para disputar la Copa Brasil con Internacional de Porto Alegre. El 'Depredador' será el gran ausente en Los Ángeles.



La selección peruana del técnico Ricardo Gareca viene de caer 1-0 ante Ecuador en un partido que dominó, pero que falló de cara al arco. Esto con Raúl Ruidíaz como único punta.



Perú tendrá el regreso de 2 jugadores que no estuvieron con Ecuador. Se trata del mediocampista Yoshimar Yotún (cumplió sanción) y el defensa Carlos Zambrano (no había entrenado).

Brasil, por su parte, igualó 2-2 con Colombia en regreso de Neymar. El delantero de PSG dio una asistencia y anotó un gol en Miami. La 'Canarinha' cuenta con Coutinho, Dani Alves, Richarlison, Casemiro, entre otros cracks.