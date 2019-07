Alineaciones del Perú vs Brasil para la Final de la Copa América: Los 'Misteriosos' equipos del Tigre y Tite

Perú vs Brasil : El técnico de la Blanquirroja Ricardo Gareca y el entrenador de la Canarinha Tite, no se guardarán nada para la final de la Copa América 2019 y tras jugar al misterio, ya definieron el equipo titular de las selecciones en busca del título del torneo continental.



El partido Perú vs Brasil será decisivo y a modo de revancha para la bicolor del Tigre. Por el contrario, el DT brasileño busca ratificar su condición de anfitrión y ganar el título de la Copa América 2019.

[Mira la galería y conoce el once de las selecciones para el Perú vs Brasil]

Ricardo Gareca presentó problemas para armar el once desde el inicio de la Copa América 2019. La última duda fue la de Edison Flores, que volvió al equipo titular ante Chile pero se recupera de un golpe.



El mismo caso atravieza Tite, que para el duelo Perú vs Brasil, tiene que esperar al portero Alisson y reservar a Filipe Luis. A ellos se suma la baja por lesión de Willian.

Video: Gol 3 de Perú

El duelo Perú vs Brasil dará a América a un nuevo campeón luego de los dos títulos de Chile, que se quedó con el cuarto lugar tras las sendas derrotas ante la Blanquirroja en semifinales y Argentina en la definición por el tercer lugar.



El último título de campeón de Brasil en la Copa fue en el 2017. Y para Perú desde hace 44 años en el recordado año 1975, que conserva en Juan Carlos Oblitas en la actual delegación como testigo de la proeza desde un lugar en la dirigencia.



El partido Perú vs Brasil se jugará a todo a nada y en medio de la polémica por el uso correcto de VAR. El duelo arranca desde las 2:00 p.m. y se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



No obstante, todavía queda el reciente recuerdo de la goleada que le propinó Brasil a Perú en la fase de grupos y que desató una mini crisis en el equipo de Ricardo Gareca.



Un reto combinado del encuentro Perú vs Brasil será para Paolo Guerrero anotar y convertirse en el goleador máximo de la Copa América, además que sería el primer tanto que recibiría el golero Alisson en toda la Copa.

