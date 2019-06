Perú vs. Brasil EN VIVO Día, Hora y Canal del último partido por el Grupo A de la Copa América 2019

PERÚ VS. BRASIL EN VIVO | DÍA, HORA Y CANAL | COPA AMÉRICA 2019 | La selección peruana definirá su pase a cuartos de final ante la selección de Brasil este sábado 22 de junio desde las 2:00 p.m. (Hora peruana) en el último partido de la fase de grupos de la Copa América 2019. Entérate aquí todos los pormenores de este importante duelo. De ganar a Brasil, Perú clasificaría primero en su grupo.



¿Cuándo y dónde se jugará el Perú vs. Brasil? El duelo por la última fecha fecha del Grupo A de la Copa América se jugará el sábado 22 de junio en el estadio Arena de Sao Paulo, donde antes ya jugó Paolo Guerrero.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Brasil?

El partido de la Copa América 2019 se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana) y en distintos horarios: Argentina (4:00 p.m) | Chile (5:00 p.m.) Colombia (2:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (4:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (3:00 p.m.)

Video: Gol 1 de Perú

En España, el Perú vs. Brasil será televisado en directo el sábado 22 de junio a las 21:00 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Perú vs. Brasil podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+ | 11:00 a.m. (Los Ángeles) | 2:00 p.m. (Miami y Nueva York)



En Brasil, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports, Globo Sporte y SporTV serán los encargados de transmitir el Perú vs. Brasil por la Copa América 2019

Gol Jefferson Farfán

CANALES DEL MUNDO: Perú vs. Brasil