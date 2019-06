Perú vs Brasil EN VIVO Horarios y canales para seguir partido por Grupo A de Copa América 2019

Perú vs Brasil EN VIVO EN DIRECTO. Peruanos y brasileños chocan por la última fecha del Grupo A de Copa América en busca del pase a cuartos de final del certamen. En esta nota conoce los horarios, canales y más del partidazo.



Perú vs Brasil se llevará a cabo este sábado 22 de junio en el Arena Corinthians de Sao Paulo, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados de ambos países.



Perú vs Brasil arrancará a las 2:00 p.m. de nuestro país. En Chile a las 3:00 p.m. En Brasil a las 4:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Perú vs Brasil: Canales del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Perú vs Brasil será transmitido por América TV (señal abierta para Perú) y DirecTV Sports (cable para Latinoamérica). En Brasil por SporTV y Globo. En Estados Unidos por Telemundo e ESPN+. Abajo más canales.



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

¿Vas a seguir el Perú vs Brasil vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Perú vs Brasil: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Araujo (o Zambrano), Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Polo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Brasil: Alisson, Alves, Marquinhos, Silva, Luis, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neres (o Everton), Richarlison (o Gabriel Jesús), Firmino.