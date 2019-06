Perú vs Brasil EN VIVO vía DirecTV Sports y Globo, se miden por el pase a cuartos de final de Copa América 2019

Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE. Selecciones se enfrentan este sábado 22 de junio por el pase a cuartos de final de Copa América 2019. La cita será en el Arena Corinthians de Sao Paulo desde las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Brasil). ¡Partidazo!



El Perú vs Brasil atraerá todas las miradas en la última jornada de Copa América. Ambos suman 4 puntos y necesitan el triunfo para poner su nombre en la siguiente instancia del torneo. Un empate también los clasifica.



En el papel, Brasil de Coutinho y Firmino es favorito ante Perú. Pero el presente podría marcar otra cosa. Los locales vienen de una amargo empate con Venezuela (0-0), mientras que la 'Bicolor' de un gran triunfo frente a Bolivia (3-1).

Perú vs Brasil podría presentar caras nueva en el once titular respecto a los que venían jugando en esta Copa América 2019. Gareca haría un cambio en la defensa tras molestias musculares de Carlos Zambrano. Y Tité alinearía a Everton y Gabriel Jesús en ataque.



La última vez que Perú y Brasil se vieron las caras por Copa América, la 'blanquirroja' eliminó a la 'canarinha' con polémico gol de mano de Raúl Ruidíaz en Estados Unidos 2016.

Perú vs Brasil: Canales del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports



Perú vs Brasil: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Araujo (o Zambrano), Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Polo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Brasil: Alisson, Alves, Marquinhos, Silva, Luis, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neres (o Everton), Richarlison (o Gabriel Jesús), Firmino.