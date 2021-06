Hoy en el fútbol cuando se consigue un triunfo o se logra un objetivo todo se ve como consecuencia de un trabajo planificado. Nadie habla de suerte, champa o algo así, sin embargo, alguna vez la fortuna estuvo de nuestro lado. Ocurrió en 1975, la Selección peruana se jugaba las semifinales de la Copa América ante la poderosa Brasil e Independiente de Avellaneda sólo estaba dispuesto a liberar a Percy Rojas o Eleazar Soria, los dos juntos jamás.

Los ‘Diablos Rojos’ ya eran campeones de la Copa Libertadores con un ‘Trucha Rojas’ en papel protagónico, mientras que el lateral tenía poco tiempo en el equipo y se estaba ganando un puesto. Los de Avellaneda tenían hambre de títulos y por eso apostaron con todo para ganar el ‘Nacional’ y para eso el técnico Pedro Dellacha, que luego dirigiría a Club Alianza Lima, le dijo a su presidente que que los peruanos no deberían viajar más con su selección y menos para el choque en Belo Horizonte porque había un partido clave con Rosario Central.

En esa época no había obligación para prestar a los jugadores, por lo que la razón estaba con los argentinos. Sin embargo, José Epelboim, máxima autoridad de los ‘rojos’ era uno de los hombres de confianza de Teófilo Salinas, presidente Confederación Sudamericana de Fútbol, y el ‘ruso’ como se le conocía al directivo, nunca quería quedar mal con su jefe y por eso para la primera ronda no hizo problemas para liberar Percy Rojas y Eleazar Soria .





Para Marcos Calderón ambos jugadores eran insustituibles en su equipo, el lateral era un seguro de vida en su zona mientras que el ‘trucha’ podía ser 7,8,9,10 e incluso 11 por eso le dijo a Augusto Moral “has lo que sea, pero que vengan”. El dirigente, que era el responsable del fútbol en el país pidió a ‘lito’ Salinas que hable con el presidente de Independiente para gestionar los préstamos, pero como nunca, los ‘Diablos rojos’ se opusieron al pedido.

“Piedra, papel o tijera, el ganador va con Perú”

Salinas se ‘movió' y le hizo acordar al ‘ruso’ que le debía algunos favores como la designación de algunos árbitros y el directivo terminó aceptando que dejaría viajar sólo a uno, pero ese jugador lo decidiría el técnico. Dellacha juntó a Percy y Soria y les dijo, “Sé que los dos quieren viajar porque en juego está el pase a una final y para que no digan que soy malo jueguen a ‘piedra, papel o tijera’ y el ganador va con Perú”. El ‘trucha’ y el lateral se miraron sorprendidos por la decisión de su entrenador, pero aceptaron y jugaron. El ganador fue Soria, que inmediatamente se lo comunicó a Augusto Moral.

Cuando Marcos Calderón se enteró que sólo venía uno de los dos y como se había decidido que el elegido sea el defensa, grito “Nos agarran de coj....y todavía deciden con jueguitos. Ahora a quien pongo” gritó el ‘Oso’. Uno de los asistentes del técnico lo vio tan desesperado que le hizo acordar de un nombre. “Profe por qué no llama a Casaretto”. Marcos, que en todo el proceso no había tomado en cuenta al ‘Loco’ pero lo conocía de su paso por la “U”, miró molesto a su ayudante, pero luego se quedó pensando y dijo: “Que venga ese chistoso a ver si es tan vivo como dice o es un coj...”

‘Trucha’ dejó su puesto a ‘Loco’ Cassaretto y la rompió

Como nadie gestionaba los pasajes y menos los hoteles de los convocados, Soria compró su boleto a Brasil con escalas y durmió en de Río de Janeiro en el primer hotel que encontró, para al día siguiente recién volar a Belo Horizonte. La elección del lugar para pasar la noche no fue la mejor. Cuando el defensa estaba por dormir y ya pensaba en como frenar a los delanteros brasileños, desde la recepción del hotel lo llamaron y le ofrecieron ‘compañía’ femenina. El zaguero se sorprendió y respondió “Está loco, usted”. El día del partido, Marcos dudaba en poner un volante más o arriesgar con Enrique Casaretto en reemplazo de Percy.

Hasta el final el técnico lo pensó, pero terminó inclinándose por el atacante de Club Sporting Cristal. A la hora de la vLrdad, el ‘Loco’ respondió con dos golazos que ya quedaron en la historia al igual que el saltito en unos de los festejo. En el camarín cuando se encontraron jugador y técnico, el popular oso le dijo al nueve. “Usted no eran tan coj... como creía, y tiene suerte, porque si Percy gana el ‘yan ken po’ usted no estaba aquí y quizás no ganábamos” sentenció el técnico peruano más ganador de todos los tiempos. Sin duda esa noche el fútbol de Cubillas y los goles del loco nos dieron una de esas alegrías que pocas veces vivimos y no se puede negar que para que en esa jornada se den las cosas, la suerte o el azar estuvo jugó un poco para nosotros.