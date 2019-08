¡Vamos chicas! Perú vs Canadá: EN VIVO Debut del vóley peruano en los Panamericanos Lima 2019

Perú vs Canadá : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV La selección peruana de vóley enfrenta al sexteto canadiense hoy miércoles 7 de agosto en el Polideportivo Regional del Callao. La Blanquirroja debuta en el Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



El partido de vóley Perú vs Canadá se inicia desde las 8:30 p.m. (hora peruana). Los canales de tv que transmiten los Juegos Panamericanos Lima 2019 son Latina (canal 2) , Panamericana (canal 5) y TV Perú (canal 7) en señal abierta. Movistar Deportes (canal 19) es la señal de tv paga de Movistar Tv.



El técnico español Francisco Hervás es el técnico de la bicolor que buscará un triunfo en el duelo Perú vs Canadá para encaminar la clasificación a las semifinales y hacer realidad la anhelada medalla.



Perú comparte el Grupo A junto a Canadá, Colombia y República Dominicana. Los dos primeros de cada serie avanzan a las semifinales del torneo de vóley femenino de los Panamericanos Lima 2019.



El DT Hervás contará con Ángela Leyva, Karla Ortiz, Clariver Yllescas, Daniel Uribe y Vanessa Palacios como sus principales piezas para conseguir un triunfo en el duelo debut Perú vs Canadá.



El público peruano se entusiasma con la selección de vóley y por ello se espera un lleno total en el Callao, para alentar a las 'Matadoras' en los Juegos Lima 2019.

La selección peruana de vóley buscará sumar su novena medalla en los Juegos Panamericanos y acabar con la sequía de 28 años sin subir al podio del vóley continental.



En el Grupo B se encuentran las selecciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico. Las Canarinhas y las gauchas ganaron en sus primeros duelos en Lima 2019.

Partidos de la selección peruana de vóley en los Panamericanos:

Perú vs Canadá (Hoy | 8:30 p.m)

Perú vs Colombia (Jueves | 8:30 p.m)

Perú vs República Dominicana (Viernes | 8:30 p.m)

