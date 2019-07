Perú vs Chile: Alexander Callens se quedaría fuera de la semifinal de la Copa América |VIDEO |FOTOS 

Mañana de sorpresas en Porto Alegre para la selección peruana. La 'Blanquirroja' que no pudo entrenar por un sorpresivo control antidoping, tuvo que asimilar la posibilidad de no contar más con el zaguero de la MLS, Alexander Callens , quien dejó la concentración para someterse a una resonancia magnética.



El central de la selección peruana sufrió una torcedura de tobillo en el entrenamiento del domingo en Salvador de Bahía y se ha convertido en preocupación para Ricardo Gareca que lo tenía como reemplazo natural de Carlos Zambrano ante cualquier situación para el duelo ante Chile por las semifinales de la Copa América 2019.



Alexander Callens no pudo terminar la última práctica de la selección peruana, en Salvador de Bahía, debido a una lesión que parece ser un esguince en el tobillo. El zaguero del NY City estuvo con hielo en la zona afectada, incluso en el vuelo que los llevaba rumbo a Porto Alegre.



Zaguero de la selección sufre lesión en el tobillo y podría perderse la Copa América

Por la mañana del lunes el jugador fue llevado hasta una clínica local y someterse a una resonancia magnética para saber el grado de lesión y si está en condiciones de ser tomando en cuenta por el DT de la selección peruana.



La Blanquirroja juega este miércoles en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, en su pase rumbo ala final de la Copa América 2019 ante Chile