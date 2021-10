Si hay jugadores que se han dado el lujo de inflar las redes de Chile, uno de ellos es Andrés Mendoza. El chinchano recuerda que anotó dos goles importantes, uno en Santiago de Chile y otro en el Estadio Nacional, que dejaría al vecino del sur fuera de carrera de Korea-Japón 2002. Hoy el popular ‘Cóndor’ lanza un par de consejos a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano para cuando este jueves se enfrenten nuevamente a ‘La Roja’ por la Eliminatorias Qatar 2022.

¿Son muy ‘calientes’ los partidos con Chile?

Son partidos clásicos, pero uno se entrena igual, como siempre, haciendo las cosas bien, concentrado y con la misma actitud de salir a ganar, pero hay algo que los chicos no deben olvidar: divertirse.

¿No te ganan lo ‘muñecos’ la noche anterior?

La mayoría de los chicos que están en la selección tiene varios partidos con Chile, saben cómo se juega. Ellos saben que la clave es hacerles sentir que estamos en casa y tenemos que aprovechar eso para lograr un resultado que los deje fuera de carrera.

Cuando ‘La Roja’ viene con bajas ¿Es más peligrosa?

No hay que confiarse, porque los que vienen como reemplazo quieren demostrar su momento. Van a correr más y eso va a ser más complicado para Perú cuando tenga la pelota.

¿Los clásicos se ganan ‘metiendo’ o con inteligencia?

La experiencia me ha enseñado que es con inteligencia que se ganan estos clásicos.

Andrés Mendoza era referente en el ataque de Perú en Eliminatorias

Pero también ellos van a salir a ‘comernos’ crudos…

Perú tiene que poner el pie fuerte, porque si no, te lastiman. Siempre hay roces o jugadores que buscan sacarte del partido y provocarte.

¿Te ‘trabajaron’ los chilenos a la boquilla?

A mí me hablaban, los miraba y me reía, nada más. Cuando me daban la pelota ahí respondía, siempre he sido así, nunca caía en la provocación de los centrales.

“A Paolo no le gusta que lo toquen”

Ellos van a buscar a Paolo, porque es el más ‘Fosforito’.

A Paolo no le gusta que lo toque mucho, aunque creo que ya está más tranquilo. Se calienta por cosas del partido, pero así es su carácter, espero que ese día no pise el palito.

El que está hecho para el castigo parece Gianluca Lapadula...

Para él es algo normal que lo choquen, que le peguen, porque el fútbol en Europa y en Italia es así, muy fuerte. El central que lo vaya a chocar va a rebotar, porque ese muchacho está bien fuerte.

Te pongo el buzo de Ricardo Gareca ¿Con quiénes jugamos arriba Jefferson, Paolo o Lapadula?

Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Farfán aún está recuperándose y viene jugando pocos minutos. Pero en el segundo tiempo lo meto, de cajón.

Andrés no estamos para más errores atrás ¿no?

No hay que complicarse, si puedes salir jugando, sales. Pero si ya ves que la cosa se complica hay que tirarla a un costado, retroceder y ordenarse. Un central tiene que hacer la simple.

“Carlos Zambrano impone respeto atrás”

¿Dame tu pareja de centrales ante Chile?

Carlos Zambrano y Luis Abram. Atrás Zambrano impone respeto, mientras él no caiga en las provocaciones no hay problema atrás. El otro muchacho está jugando en España, en un fútbol de primera categoría, y está empezando a jugar de titular, está a otro nivel.

Cóndor la rompe con su Pizza Delivery "Ya pues" (Foto: @condormendoza18)

¿Tienes en la mente aún ese gol que saca a Chile de Corea Japón 2002?

Claro. Uno de cabeza, ese día hicimos tres goles, aquí en Lima.

Y recuerdas que se lo dedicaste dedicatoria a Magaly Medina

De eso no me acuerdo voy a revisar mis goles en YouTube ja, ja, ja.

¿Hay promoción de tu pizza “¡Ya pues!” para el Perú vs Chile?

Apunten. Las primeras 10 llamadas que se hagan para pedidos de ‘la pizza más grande del Perú’, tiene como regalo una gaseosa de 1.5 litros con porción de ‘Pan al ajo’ y este jueves se cae otra vez WhatsApp y Facebook, les dejo el número para pedidos 930 920 253 y si gana Perú se viene una promoción más brava todavía.

Gracias Andrés por desempolvar esos recuerdos bonitos ante Chile.

A ustedes muchachos. No se olviden que el viernes estoy con mi hermano Luis Guadalupe en su programa ‘La fe de Cuto’ en Trome.pe.

