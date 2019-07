Perú vs Chile: Casa de apuestas paga impresionante monto si Carlos Zambrano es expulsado como en Copa América 2015

Casa de apuestas te podría sacar de misio si el defensa Carlos Zambrano sale expulsado en el Perú vs Chile por semifinales de Copa América 2019. Conoce esta y otras opciones para llevarte un buen dinero a casa.



En caso Carlos Zambrano reciba la roja en el Perú vs Chile, como pasó en la Copa América 2015, "InkaBet" te pagará 17 veces tu apuesta. Por ejemplo: si le metes 20 soles, puedes ganar 340 soles.



Y no es el único. Si Pedro Gallese ataja penal en los 90 minutos, recibes 14 veces tu apuesta. Si Perú clasifica en tanda de penales, como ocurrió ante Uruguay, sacas 11 veces tu apuesta.



Pero el de mayor monto lo dan si Perú clasifica a la final en el tiempo suplementario: 19 veces tu apuesta. Sí, en esta instancia habrá tiempos extra. ¿Vas a apostar?

Perú vs Chile: Apuestas Perú vs Chile: Apuestas

Perú y Chile se verás las caras este miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio de Porto Alegre por semifinales de Copa América 2019. No te lo pierdas.