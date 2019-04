El increíble gol que se falló Sebastián Cavero solo frente al arco en el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17

En el Perú vs Chile por el Hexagonal final del Sudamericano Sub 17, la Blanquirroja tuvo una opción inmejorable para anotar el primero y acortar distancias con La Roja.



La opción de gol fue de Sebastián Cavero, quien tuvo el arco a su disposición, pero no pudo anotar para descontar por la Blanquirroja en el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17.



En el minuto 39 del primer tiempo, después de un avance de la selección peruana por la zaga derecha y tras un error del arquero de Chile en la salida, Cavero se quedó solo frente al arco.



Lamentablemente, Cavero no pudo anotar el descuento (Chile ganaba 2-0) y lanzó el balón al parante en el Sudamericano Sub 17.

Cavero se falló gol en situación inmejorable. (Video: Movistar)