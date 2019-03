Perú vs Chile: ¡Confirmado! Entradas GRATIS para el debut de la Sub 17 en Sudamericano |VIDEO |FOTOS

Empieza el Sudamericano Sub 17 donde nosotros seremos los anfitriones y miles de peruanos podrán disfrutar de manera totalmente gratuita cada uno de los encuentros de la selección peruana y del resto de equipos del torneo continental que se inicia este jueves con dos partidos importantes Perú vs Chile y Venezuela vs. Ecuador.



Si te interesa acompañar a la escuadra de Carlos Silvestri en el Grupo A del Sudamericano Sub 17 puedes hacerlo completamente gratis. Solo tienes que llegar dos horas antes al estadio de la Universidad de San Marcos y canjear una entrada con solo mostrar tu DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería y disfrutar de la fiesta del fútbol continental. Los hinchas tendrán que acercarse hasta las boleterias de la calle Calle Amezaga y mostrar su documento de identidad.



El primer partido de la selección peruana en el Sudamericano Sub 17 será este jueves a las 7:30 p.m., ante la complicada selección de Chile. Este será el segundo partido del Grupo A rompe fuegos con el duelo entre Venezuela y Ecuador pactado a las 5:10 p.m., en el mismo escenario, que ha sido remodelado para albergar esta competición.



Luego del debut en el Sudamericano Sub 17 la selección peruana enfrentará el sábado 23 de marzo a Venezuela (7:30 p.,m.), La tercera fecha descansa para luego reaparecer el el miércoles 27 ante Bolivia y cierra el Grupo A el viernes 29 ante Ecuador.