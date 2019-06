Perú vs. Chile: Día, hora y canal del 'Clásico del Pacífico' por semifinales de la Copa América 2019

PERÚ VS. CHILE EN VIVO | DÍA, HORA Y CANAL | SEMIFINAL COPA AMÉRICA 2019 | La selección peruana definirá su pase a la final del torneo de la Conmebol ante la selección de Chile, que el viernes venció a Colombia en una dramática tanda de penales. El duelo se jugará en el Arena do Gremio de Porto Alegre donde la bicolor debutó ante Venezuela en el inicio de la Copa América 2019. ¡En esta nota averigua el día, hora y canal de esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' ¡PARTIDAZO!



¿Cuándo y a qué hora se jugará el Perú vs. Chile? El partido por semifinales de la Copa América 2019 se jugará el próximo miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana). El Arena do Gremio será el escenario de este nuevo duelo a muerte entre la bicolor y el equipo mapocho.

El partido de la Copa América 2019 Perú vs. Chile también podrás verlo en estos horarios en Latinoamérica: Argentina (9:30 p.m) | Chile (8:30 p.m.) Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (8:30 p.m.)



¿Qué canales transmitirán el duelo Perú vs. Chile? El 'Clásico del Pacífico' por semifinales de la Copa América 2019 se transmitirá vía América TV (Perú), DirecTv (Perú y Latinoamérica. En Chile, los canales TVN, Canal 13, Chilevisión y CDF HD.

En Estados Unidos, el partido por Copa América 2019 Perú vs. Chile podrá verse a través de los canales Telemundo , aplicación extra de NBC Sports Live , Telemundo Deportes En Vivo , ESPN + | 11:30 a.m. (Los Ángeles) | 7:30 p.m. (Miami y Nueva York)

Perú derrotó a Uruguay por cuartos de final de la Copa América en un intenso partido que se jugó en el Fonte Nova de Salvador de Bahía. En el 2015, Perú y Chile se enfrentaron en semifinales y en esa oportunidad la bicolor cayó derrotado y la selección roja se coronó campeón.