A DARLES DONDE MÁS LES DUELE. La selección peruana ya tiene sus 30 convocados para la vital jornada triple de octubre donde el primer encuentro será el cruce con Chile el 7 de octubre. ‘La Roja’ cuenta con una potente ofensiva y habrá jugadores que volverán, pero no todo es alegría en el equipo del país del sur. La escuadra ‘mapocha’ viene de perder con Colombia y, además, tiene debilidades que debemos explotar.

La selección chilena se ubica 8° en la tabla de posiciones de las eliminatorias donde ha sumado 7 puntos, uno menos que la selección peruana. Además, mientras la ‘bicolor’ ganó un partido en la fecha triple pasada (contra Venezuela), Chile tan solo sumó un punto de nueve posibles merced a dos derrotas y una igualdad.

‘La Roja’ no atraviesa su mejor momento y en Trome.pe vamos a darte las cinco razones por las cuales el cuadro del sur no llega en su mejor momento.

El técnico Martín Lasarte

Llegado el 10 de febrero de este año, en reemplazo del colombiano Reinaldo Rueda, Lasarte no ha podido ‘enganchar’ con el equipo. Bajo su mando jugaron 5 partidos por las eliminatorias y no han podido ganar. En tanto, Chile participó en la pasada Copa América quedando eliminado en cuartos de final y despidiéndose del torneo con apenas una victoria. La prensa local asegura que podría ser despedido si no gana al menos dos partidos en octubre.

Martín Lasarte no ha podido aún encontrarle la vuelta a un equipo que jugaba mejor con Reinaldo Rueda (Foto EFE)

Las rencillas entre jugadores

Si bien Arturo Vidal y el portero Claudio Bravo parecieron firmar la ‘pipa de la paz’ en la pasada Copa América, luego de tres años de estar enemistados, las cosas no irían bien del todo. Esto no habría sido más que algo protocolar y tanto el mediocampista como el defensa Gary Medel seguirían distanciados de otra parte del grupo de la selección.

Los problemas entre Arturo Vidal y Claudio Bravo no tiene solución en en la selección de Chile

El desastre de la zaga

El comando técnico no ha podido encontrar todavía una última línea confiable y ha pasado de jugar con línea de cuatro a hacerlo con línea de tres sin resultados. El bajo nivel de Enzo Roco o Gary Medel, sumado a errores increíbles como el penal que hizo Paulo Díaz ante Colombia hacen que esa zona sea vulnerable. Además, el otro central Guillermo Maripán tampoco anda en buen nivel.

Chile perdió 3-1 con Colombia, por la décima fecha de las Eliminatorias. (Foto: AFP).

Los costados, un problema

Chile siempre fue un equipo con vértigo e intensidad, pero en los últimos años ha perdido esa cualidad en sus laterales o volantes por los costados. Específicamente Mauricio Isla y Eugenio Mena suelen cometer hoy en día muchos errores y eso es algo que Perú podría aprovechar. Isla cometió un autogol ante Colombia y Mena perdió varias veces la marca.

Una volante sin marca

Los últimos encuentros de eliminatorias ha mostrado una baja posesión de pelota del cuadro chileno y esto se debe a que varios futbolistas de la zona del mediocampo no andan en su mejor momento. Uno de ellos es Claudio Baeza, quien no da la talla para ser titular. Además, Erick Pulgar falla mucho en los pases y todos esperan la vuelta de Charles Arangüiz.

