Perú vs. Chile: Federación Peruana tomará "medidas" para hacer  "respetar" la fecha FIFA

Perú vs Chile : La Federación Peruana de Fútbol notificó la decisión de los jugadores de la selección de Chile de no disputar el compromiso amistoso frente a la Blanquirroja, inicialmente programado para el 19 de noviembre en Lima.



“La Federación Peruana de Fútbol ha tomado conocimiento sobre la decisión de la selección chilena de no viajar a Lima para el amistoso internacional programado para el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional”, indicó el ente a través de un comunicado.



Por otro lado, la FPF detalló que en las próximas horas habrá novedades sobre las medidas que se adoptarán ante tal situación. “Estaremos informando sobre las medidas que tomaremos para respetar el plan de trabajo establecido en el ámbito deportivo e institucional para esta fecha FIFA”, indicó el organismo.



“Lógicamente nos ocasiona un malestar. Primero, nos avisan que adelantarán su viaje. Nosotros ya conseguimos la cancha de entrenamiento. Es inconcebible, no entendemos nada”, expresó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, en diálogo con Depor.



Vale decir que Chile ya tenía cancelado días atrás el duelo amistoso contra Bolivia.

