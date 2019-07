Perú vs Chile: Hija de Claudio Bravo generó ira en hinchas chilenos con esta publicación en redes sociales

Josefa Bravo, hija del portero chileno Claudio Bravo, ausente de la convocatoria a la Copa América, publicó un mensaje en redes sociales y desató polémica entre los chilenos.



Reinaldo Rueda, técnico de Chile, no convocó a Claudio Bravo y decidió por Gabriel Arias, que fue criticado y responsabilizado por la goleada que sufrió Roja por parte de Perú en las semifinales de la Copa América.



Josefa Bravo reaccionó luego de la derrota de Chile debido a los mensajes que se referían a la ausencia en la selección de Chile de su padre Claudio Bravo.



"Aprecio me digan que extrañan a mi papá y que lo quieren de vuelta, pero eso ya fue. Ahora toca superar y apoyar a la Roja. Les apuesto lo que quieran que si ganan, ustedes dirán que son los mejores. ¿Ah, pero si pierden son todos unos weones malos? Porque Arias sí, se mandó cagadas, pero mi papá igual, nadie es perfecto. No sean así 'chaqueteos' por favor", disparó la hija de Claudio Bravo.

