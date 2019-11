Chilenos alaban a Charles Aránguiz en redes sociales por cancelación de amistoso Perú-Chile

Perú vs Chile : Ni bien llegó al aeropuerto más importante del país mapocho para sumarse a la ‘Roja’ -el reciente martes-, Charles Aránguiz expresó su opinión de que el amistoso ante Perú no tenía que llevarse a cabo. “No debería jugarse, por respeto al país”, exclamó, a raíz de la crisis social y política.



Un día después, un comunicado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile señalaba que los jugadores de la ‘Roja’ decidieron, luego del entrenamiento, no disputar el compromiso pactado para el martes 19 de noviembre en Lima.

Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter) Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter) Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter)





Y una vez oficializada la medida, gran cantidad de usuarios en Twitter saludaron la decisión tomada en conjunto, pero agradecieron directamente a Charles Aránguiz, quizá uno de los promotores para llegar a esa conclusión.



“Charles Aránguiz es lo mas grande Chile”, “Eres lo máximo, Charles Mariano Aránguiz Sandoval”, “Charles Aránguiz y 10 más”, “Charles Aránguiz, presidente”, fueron algunos de los mensajes en la citada red social.



Por otra parte, algunos criticaron la postura de Arturo Vidal. “Estoy con el pueblo, se levantó, está pidiendo lo justo y sería lindo ganarle a Perú para que la gente se olvide un poco de lo que se está viviendo”, dijo el ‘Rey Arturo’.

Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter) Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter) Hinchas de la ‘Roja’ agradecen a Charles Aránguiz por cancelación de amistoso. (Twitter)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.