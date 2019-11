Perú vs. Chile: Juan Carlos Oblitas molesto, dijo todo esto tras cancelación del amistoso FIFA

Perú vs Chile : Luego de una reunión tras el entrenamiento de este miércoles de la selección Roja, los jugadores, a raíz de la crisis social y política de su país, decidieron no disputar el partido amistoso ante la selección peruana, programado para el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.



En ese contexto, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, conversó con Depor y mostró su malestar por la posición de Chile. Ahora, la selección peruana podría quedarse sin rival antes del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.



“Estamos reunidos con el presidente, para definir este tema. Inclusive, Chile nos adelantó el viaje para el viernes. Dos días antes iban a venir a Lima, ahora avisan que son los jugadores lo que no quieren venir. Eso nos ha dejado descuadrados. Nos descuadra la parte deportiva y la parte legal”, afirmó Juan Carlos Oblitas.



“Lógicamente nos ocasiona un malestar. Primero, nos avisan que adelantarán su viaje. Nosotros ya conseguimos la cancha de entrenamiento. Es inconcebible, no entendemos nada”, agregó Juan Carlos Oblitas.



“El seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú”, dicta el comunicado que emitió la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sobre la decisión.

