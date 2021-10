El Perú vs Chile no lo tiene con el corazón dividido. Mario Salas exentrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal reconoció todos sus deseos por que la selección mapochina se levante esta noche con un triunfo en el Estadio Nacional de Lima, pero también deseó un gran partido para su amigo y actual jugador de la selección peruana, Gabriel Costa.

El popular ‘Comandante’ sabe que no es momento de la diplomacia, pues el empate no le sirve a ninguno de los dos equipos. “En el fondo, me encantaría que ganara Chile, pero también que juegue bien Gabriel Costa”, señaló para la web chilena ‘En Cancha’.

El entrenador chileno no negoció respecto al resultado de esta noche en el Nacional de Lima, pero sí espera que un importante rendimiento individual del volante charrúa, a quien conoció en Sporting Cristal y después llevaría a Colo Colo. “Me gusta lo que está pasando con él. Gabriel es un jugador que no tiene límites y le dará muchas alegrías al pueblo colocolino”, agregó sobre su exdirigido.

Hinchas realizan banderazo.

‘Nunca sentí odio de los hinchas peruanos”

Mario Salas también reconoció que jamás haber sentido alguna discriminación por su nacionalidad en Perú. “Nunca lo sentí así, nunca vi odio del peruano hacia el chileno en el fútbol y en lo que eran nuestras actividades diariamente, muy por el contrario. Yo viví esos duelos de los ‘80 y ‘90, pero siento que la actitud ha cambiado”, reconoció.

“Yo creo que ya no hay un nacionalismo exacerbado, que lleva a hacer cosas irracionales. El periodista peruano es muy crítico de su selección, pero al rival de turno le tiene el mismo respeto por igual, no importando el país”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

LA CALCULADORA