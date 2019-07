Perú vs Chile: Modelo chilena pide venganza por 'Pacto de Lima' y arrasa en redes sociales

Perú vs Chile : La modelo chilena Daniella Chávez ha generado polémica en las redes sociales luego de publicar tuits pidiendo venganza contra la Blanquirroja por el supuesto 'Pacto de Lima', que dejó a la 'Roja' fuera del Mundial Rusia 2018. Así se calentó el Clásico del Pacífico por las semifinales de la Copa América.



"Tu conejita favorita. El miércoles terminaremos la segunda venganza del pacto de Lima entre Colombia y Perú. Los cafeteros se fueron, ahora es el turno de Perú. ¡El fútbol no olvida! ¡Vamos Chile! ¡Copa América!", citó la modelo chilena en la previa del Perú vs Chile.

Daniella Chávez evocó el empate 1-1 del último partido de las Eliminatorias Rusia 2018, que gestó el pase al Mundial de Perú y la clasificación de Colombia. Pero en detrimento de Chile, que se quedó fuera.

“Se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp sólo falta Perú, besos desde Brasil”, agregó su cuenta de Twitter, Daniella Chávez, en referecia al duelo Perú vs Chile.

Se cayó instagram, Facebook y WhatsApp sólo falta #Perú besos desde #Brasil — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 3 de julio de 2019

