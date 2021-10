La presencia de Carlos Zambrano en el once de la selección peruana, este jueves ante Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, parece un consenso entre los hinchas y algunos periodistas, como Daniella Fernández, quien desde el programa ‘Al Angulo’ hizo algunas advertencias al rudo zaguero de Boca Juniors. ¡Mira el video!

“Yo me mantengo en lo que dije hace algunos días y es que si lo llama a Zambrano es para que haga dupla con Alexander Callens, creo que a él no lo mueves de esa zaga. El tema es que necesitamos a Carlos Zambrano, pero él tiene que ser consciente que no puede salir a la primera jugada a ganarse una amarilla”, dijo la periodista de Movistar Deportes.

Carlos Zambrano fue convocado después de un largo periodo de ausencia, debido a las expulsiones que dejaron en desventaja a la selección peruana, esta situación hizo que la periodista le haga un pedido al popular ‘León’.

“No me importa si no juega ante Bolivia, porque ya tiene una amarilla, pero no puede salir y a los cinco primeros minutos ganarse una amarilla, que ha sabido jugar con una tarjeta, sí, lo sabe hacer”, explicó.

Daniella Fernández fue dura con Carlos Zambrano (Video: Movistar Deportes)

“No nos podemos quedar con diez”

La periodista reconoció que este partido hay que jugarlo con mucha inteligencia emocional. “Chile También se juega su final, Chile te juega mucho a la boquilla, tiene muchos jugadores que saben jugarte el partido sin balón. Entonces, no pisar el palito y caer. No nos podemos quedar con diez futbolistas frente a Chile y eso lo debe tener Zambrano tatuado en cualquier parte, acá si quiere (se señala el brazo) para que lo vea, porque no puede ser tan vehemente”, expresó,

