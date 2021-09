Erick Osores, conductor de ‘Fútbol en América’, se llenó de optimismo y entusiasmo con la convocatoria de Jefferson Farfán a la selección peruana y sugirió a Ricardo Gareca que la ‘Foquita’ sea de la partida ante la selección de Chile, junto a Paolo Guerrero, este 7 de octubre en el Estadio Nacional, dejando fuera del once a Gianluca Lapadula.

“La ausencia de Carrillo (lesionado) cambia completamente la forma de jugar de Perú. A mí me parece, y es osado decirlo, pero si yo tengo contra Chile a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en condiciones, yo arranco con los dos. Lapadula, no”, sugirió Erick Osores, en medio de la protesta de sus compañeros en el programa.

La primera réplica la hizo Óscar del Portal. “Para mí, Lapadula tiene que estar. Ahora, yo soy recontra hincha de Jefferson Farfán, pero lo prefiero ingresando”, tratando de seguir la misma línea que le ha dado resultados a Carlos Bustos en Alianza Lima, donde la ‘Foquita’ es determinante en los pocos minutos que participa del juego.

Erick Osores desata polémica por su pedido ante Chile (VIDEO: América TV)

Por su parte, el otro panelista del programa también mostró su desacuerdo con la propuesta. “Para mí, es apresurado pensar que Jefferson está para ser titular. De nada sirve que Alianza Lima lo cuide, para que en la selección lo exijas en un nivel superlativo de una Eliminatoria. Yo no creo que esté para arrancar. En la selección lo veo entrando como Raúl Ruidíaz, contra Chile y contra Argentina”, dijo Richard de la Piedra.

Erick Osores; “Lapadula no es más que Paolo y Jefferson”

Erick Osores insistió en su propuesta y fue un paso más allá. “No me cierra Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero juntos. Jefferson Farfán sí, porque puede salir a jugar. Lapadula, técnicamente, no me parece más rico que Farfán y que Guerrero”, insistió.

Nuevamente el conductor fue corregido por los sus compañeros “Lapadula puede salir a jugar como lo hace en el Benevento. Lapadula puede salir del área. Técnicamente no puede ser más, pero físicamente sí. Él puede desgastar más a la defensa y preparar el terreno para que entre Farfán”, replicó Del Portal.

“No estoy seguro cuántos partidos de titular puede jugar Paolo Guerrero en estas tres fechas de Eliminatorias. Es duro, pero hay que aceptarlo”, añadió Richard de la Piedra.