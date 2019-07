Puchungo Yáñez pidió "hilo dental" a Carolina Salvatore si Perú gana a Chile en la Copa América 2019 

Perú vs Chile por las semifinales de la Copa América 2019 en el Arena do Gremio de Porto Alegre en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico': la periodista deportiva Carolina Salvatore indicó, a través de su cuenta de Twitter, que realizaría un par de retos si la bicolor clasificaba a la final del torneo. Sin embargo, 'Puchungo' Yáñez, su compañero en TVPerú Deportes, la 'troleó'.

"Si Perú pasa a la final tengo que cumplir uno de estos retos para hacer al aire en @tvperupe y quiero que ustedes me ayuden a decidir porqué ambos son complicados ¿¡cuál asumo!?", escribió Carolina Salvatore.



Entre las opciones de la periodista si Perú gana a Chile estaban bailar marinera o cantar Contigo Perú, sin embargo, su compañero y exfutbolista Alfonso 'Puchungo' Yáñez le pidió algo más atrevido: "Salir en hilo dental mejor".



Carolina Salvatore se río por la ocurrencia de 'Puchungo' Yáñez y el también ex futbolista le contestó: "Mi Caro, sorry, es que me levantaron muy temprano jaaaaaaa, pero es el sentir de todo tu pueblo (...) Te amamos".

Puedes ver todas las incidencias del Perú vs Chile por las semifinales de la Copa América 2019, AQUÍ.