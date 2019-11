Perú vs Chile: La reacción de la prensa mundial tras cancelación de amistoso FIFA | FOTOS

Perú vs Chile : Los jugadores de la selección de Chile decidieron no jugar el partido amistoso ante Perú, inicialmente programado para el martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Los deportistas tomaron la medida, debido a la convulsión social que se vive en Chile, que ha causado decenas de muertos.



En medio de protestas que no cesan desde hace casi un mes, los convocados sostuvieron una reunión en el Complejo Juan Pinto Durán, el búnker de la ‘Roja’ en Santiago, donde decidieron “no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima”, indicó un comunicado de la federación local (ANFP).



El técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, liberó de manera inmediata a todos los futbolistas para que retornen a sus clubes, mientras que la federación local “ya le comunicó la situación a su par de Perú”, según la nota.



La decisión se tomó “en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Hoy Chile tiene prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes”, indicó el volante y capitán del plantel, Gary Medel, en su cuenta de Twitter.

