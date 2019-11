Perú vs Chile: Reinaldo Rueda amenaza con renunciar tras cancelación de amistoso | VIDEO | FOTOS 

Reinaldo Rueda , entrenador de la selección de Chile , ha pegado el grito al cielo, pues ha sido uno de los elementos más perjudicados tras la decisión de sus jugadores al negarse a jugar el amistoso con la selección peruana el próximo martes en Lima.



Reinaldo Rueda no podía ocultar su molestia por la manera en la que los jugadores decidieron plantarse y trastocar su trabajo antes de empezar el próximo año camino a Qatar 2022. "Da tristeza y se calienta uno, porque si algo lo motivó a uno a venir aquí es el desarrollo de la cultura futbolística chilena y ahora nos toca vivir estas cosas, que hay que afrontarlas , pero ojo que uno no puede saber lo que de acá a Marzo pueda pasar", dijo el DT de la selección de Chile sobre le inicio de las eliminatorias.



"Le digo a los jugadores que sacrifico en llamar a los jugadores de la liga nacional, para que se pongan al día y no juegan... Al final ni están para sus clubes, ni para la selección al final perdemos todos y pierdo yo."





Reinado Rueda amenaza con irse de Chile si no puede trabajar con la selección

"Tenemos unos términos de plazo con la Conmebol para definir quienes nos representarán en la Sudamericana y la Libertadores, ¿y? Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", dijo el entrenador de la selección de Chile quien se mostró contrariado por cuando se solucionará esta situación en el país del sur.