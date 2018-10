Perú vs Chile EN VIVO Día, horarios y canales de TV del amistoso en Miami por fecha FIFA

Perú vs Chile EN VIVO El equipo de Ricardo Gareca tendrá una nueva oportunidad de volver al triunfo luego de dos derrotas (Holanda y Alemania) tras renovar con la selección peruana. En esta nota revisa los horarios y canales de transmisión del partidazo. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Perú vs Chile? El encuentro será el viernes 12 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, que seguro lucirá un lleno total de hinchas de ambas escuadras.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Chile? En Perú y Colombia arrancará a las 7:30 p.m.. Mientras que en Argentina y Chile irá a las 9:30 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 2:00 a.m. del 13 de octubre

Argentina / 9:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Paraguay / 9:30 p.m.

Venezuela / 8:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

México / 7:30 p.m.

Estados Unidos / 8:30 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Chile? Los encargados de transmitir el choque son Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). En el país sureño lo puedes ver Chilevisión.



¿Vas a seguir el Perú vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

La última vez que Perú y Chile se vieron las caras, la 'estrella solitaria' se impuso 2-1 ante 'blanquirroja' en Santiago por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (11 de octubre de 2016).