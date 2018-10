Perú vs. Chile EN VIVO EN DIRECTO. Los pupilos de Ricardo Gareca se enfrentan a una versión mas 'Clásico del Pacífico' este viernes (7:30 p.m.) en el Hard Rock Stadium. Un partido que la 'Blanquirroja' desea aprovechar para regresar a la senda del triunfo. El duelo lo puedes seguir por Latina y la señal de Movistar Deportes.



Este Perú vs. Chile será un duelo plagado de bajas en el once de Ricardo Gareca, empezando por Paolo Guerrero, también quedaron afuera Jefferson Farfán, Miguel Araujo, Cristian Benavente y Luis Abram, todos desafectados por lesión.



El Perú vs. Chile será la oportunidad para algunos nombres que

piden una oportunidad a Ricardo Gareca, como Raúl Ruidíaz, Pedro Aquino, Alexander Callens, Wilder Cartagena, Sergio Peña y Yordy Reyna.



Pero 'La Roja' también tiene alguna bajas importantes para Perú vs Chile como la del delantero Alexis Sánchez por un tema documentario y el golero Gabriel Arias, por lesión, pero quienes sí estarán serán Arturo Vidal, Gary Medel y Eugenio Mena.



La estadística de este Perú vs Chile más conocido como el "Clásico del Pacífico" se inclina a favor de los sureños, quienes han ganado 44 de los 79 partidos jugados desde 1935; Perú ha ganado solo 21 y 14 duelos han sido empatados.



Perú vs Chile: Probables Alineaciones.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Chrzistian Cueva; Edinson Flores y Raúl Ruidíaz



Chile: Barayan Cortés o Fernando de Paul; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco, Eugenio Mena; Gary Medel, Arturo Vidal, Diego Valdés; Ángelo Sagal, Junior Fernandes y Nicolás Castillo