La selección peruana hizo historia este viernes al vencer 1-0 a Colombia en Barranquilla. Un triunfo que coloca a la Blanquirroja en el puesto 4 de la Eliminatoria Qatar 2022 a falta de 3 fechas del final.

TE VA A INTERESAR | A qué hora juegan Colombia vs Perú EN VIVO en Barranquilla por fecha 15 de Eliminatorias

Un gol de Edison Flores hizo explotar a la hinchada peruana luego de sufrir por 85′, y por largos minutos después del tanto también. Perú no había llegado al área rival en casi todo el partido, por lo que la victoria podría celebrarse más, pero deja mucho ponerle el ojo y corregir.

No nos engañemos, Perú fue superado totalmente por Colombia, avasallado en varios momentos e impreciso cuando le tocó tenerla. El mediocampo fue una pesadilla para la selección que encontró el triunfo casi por obra del destino. Sin embargo, aquí nos enfocaremos en los motivos de la victoria.

1. Cabeza fría, corazón caliente

Cuando tu equipo juega mal, por lo menos pídele que esté concentrado . Y así sucedió, salvo algunos errores en salida, el esquema defensivo estuvo bien parado, cubriendo las zonas que le correspondían.

Colombia llegaba, pero no concretaba esto es porque no encontraron el espacio para un disparo limpio (hicieron 25 remates, sí, pero solo 3 al arco). En ese sentido, además del trabajo de los 4 del fondo, destaca mucho la labor de Renato Tapia.

¿Cuántas veces nos arruinaron la fiesta en los últimos minutos por una desconcentración? Perú supo cerrar el partido (incluso en campo contrario) y a los que entraron no les pesó el encuentro. Dieron todo.

2. Mejora en la defensa da sus frutos

En notas anteriores ya habíamos detallado la mejora de la selección en la defensa. Antes de la Copa América, Perú recibió 14 goles en 8 partidos, luego del torneo continental (con Callens y Ramos ya definidos como zaga central) solo nos metieron 6 en 9 juegos.

Hoy estuvo Zambrano como siempre lo queremos ver y cuando ingresaron Abram y Araujo mostraron solvencia. La recuperación de la defensa ha sido clave para el momento de la Bicolor.

3. Gallese gigante

Por algo es el capitán. La jerarquía que ganado Pedro Gallese en estos tiempos va de la mano con actuaciones salvadoras. Experiencia para sacar balones imposibles (la más peligrosa fue una que pudo ser autogol de Abram), para llevar seguridad y hasta para hacer tiempo. Un portento.

4. El factor ‘Oreja’

Las críticas que recibió Edison Flores por sus últimas actuaciones no mermaron la confianza que el ‘Tigre’ Gareca tienen en uno de los artífices de la clasificación a Rusia 2018.

Es cierto, ‘Orejas’ no venía en su mejor momento, pero Gareca sabe que está tocado, que por algo le dicen “el jugador de los goles importantes” y que cuando aparece Edison “siempre pasan cosas”. Este gol, solo suma un hito más al legado que el joven oriundo de Collique y que ya es de talla mundial.

5. Un Colombia errático

No nos engañemos, gran porcentaje del triunfo en Barranquilla es por lo mal que estuvo Colombia de cara al arco. La estadística es lapidaria, los cafeteros no anotan en eliminatorias hace 6 partidos.

Pese a tener delanteros en las mejores ligas del mundo (como los ausentes Zapata y Muriel, y los presentes Borja y Falcao), Colombia no logra traducir su vértigo y buen toque en goles. No analizaremos eso aquí, eso es problema de ellos, pero de que eso contribuyó en el resultado, de eso no hay duda.

Perú vs. Colombia EN VIVO: Minuto a minuto

Colombia vs Perú se enfrentan en vivo este viernes 28 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 15 de Eliminatorias Qatar 2022, en un duelo trascendental para ambas selecciones en su lucha por un boleto para el Mundial.

Sigue aquí todas las incidencias del partido y el minuto a minuto a través de trome.pe

Juega y gana con la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Colombia? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del viernes.