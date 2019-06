Perú vs Colombia: EN VIVO Alineaciones y Minuto a Minuto del amistoso por fecha FIFA

EN VIVO Perú vs Colombia : La Blanquirroja enfrenta a la selección cafetera HOY en el estadio Monumental en amistoso internacional por fecha FIFA. Perú y Colombia juegan su último encuentro de preparación rumbo a la Copa América 2019.



El partido será propicio para calibrar el nivel de los dos equipos, ya que será su última oportunidad de probar sus propuestas antes de viajar a Brasil para iniciar el sábado 15 sus respectivos concursos en la Copa, en la que Perú se medirá a Venezuela en Porto Alegre y Colombia hará lo propio con Argentina en Salvador de Bahía.

[MIRA LA GALERÍA Y CONOCE LA ALINEACIÓN DEL PERÚ VS COLOMBIA]

Perú aprovechará para acumular mayor rodaje tras exhibir un juego irregular durante el amistoso disputado el martes frente a Costa Rica, en el que se impuso por 1-0 con un gol de Christian Cueva y una soberbia actuación del portero Pedro Gallese, que salvó a su equipo de quedarse sin el triunfo.



También será la oportunidad para que el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, ponga en la cancha a algunos futbolistas que se quedaron sin jugar el martes por distintas molestias físicas, como el delantero Jefferson Farfán o el centrocampista Yoshimar Yotún.

Perú vs Costa Rica: Gol Christian Cueva (Video: Movistar Deportes)

La eventual inclusión de Yotún puede desplazar al banquillo al media punta Christofer Gonzáles para que la banda izquierda sea ocupada por Edison Flores o Christian Cueva.



Los peruanos tendrán que cuidarse al máximo para no engrosar la lista de jugadores renqueantes que encabeza Luis Advíncula tras sufrir un esguince en el encuentro con Costa Rica, lo que le dejará sin participar en este encuentro ante Colombia, al igual que el defensa Carlos Zambrano, que no termina de recuperarse de una lesión.



La selección de Colombia visitará a Perú con las buenas sensaciones de la goleada por 3-0 conseguida frente a Panamá el lunes, con tantos de William Tesillo, Luis Muriel y Radamel Falcao, de penalti.



Será el cuarto partido del técnico portugués Carlos Queiroz al frente de la selección cafetera, pero el primero contra un rival sudamericano, competencia directa de los colombianos tanto para la Copa América como para los cupos para el Mundial.



Hasta ahora parece que a Queiroz no le ha costado tomar el pulso a Colombia, con la que registra dos victorias y una derrota en los pocos meses que lleva en el cargo.



Queiroz tendrá recuperado para este encuentro contra Perú al defensa Cristian Borja tras superar una amigdalitis que le dejó fuera del duelo contra Panamá.