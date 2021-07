Antes de cerrar la participación en la Copa América con el Perú vs. Colombia, uno de los jugadores del cuadro dirigido por Ricardo Gareca ha sido felicitado por un campeón del mundo. A horas del choque en Brasil, Mauro Camoranesi valoró la participación de Gianluca Lapadula defendiendo la camiseta de la Blanquirroja.

El ganador del Mundial Alemania 2006 con la ‘Nazionale’ calificó al ‘Bambino’ como un “jugadorazo” y manifestó que el artillero debe recibir el reconocimiento que se merece por lo que ha mostrado dentro de la cancha. “Se le tiene que dar mérito a lo que ha hecho, le ha aportado calidad a Perú”, inició.

Enseguida, Camoranesi también recordó la aparición y explosión de Lapadula que le llevaron a ser llamado para jugar por la ‘Azzurra’. “Históricamente, en su carrera, ha hecho consideraciones interesantes. En Italia fue considerado un loco bueno, un chico con talento”, agregó el retirado mediocampista en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha.

Admiración por el DT de la selección peruana

El ex Juventus también habló sobre Ricardo Gareca y recordó una experiencia vivida con el actual técnico de la Bicolor. “Le he admirado mucho, me ha tocado jugador en contra de él. Cuando hice el curso de entrenador nos dio una charla, es un tipo simple, sin ponerle palabras raras al fútbol”, expresó.

De otro lado, Camoranesi también se expresó sobre el desarrollo del campeonato de selecciones. “Parece que la Copa América se ha pensado en hacerse a la suerte, hacerlo sí o sí. Lo de Brasil es porque puede albergarlo por sus estadios e infraestructura, pero no creo que salió bien. Se ve feo, la verdad”, indicó.

Por el podio

La selección peruana se medirá a Colombia este viernes 9 de julio en el partido para definir al tercero y cuarto clasificado de la Copa América. El compromiso iniciará a las siete de la noche en el estadio Nacional Mané Garrincha de Brasil y será transmitido a través de las señales de América Televisión y DirecTV Sports.