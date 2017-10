Perú vs Colombia: Christian Cueva tuvo esta respuesta cuando le hablaron sobre 'Repechaje' [VIDEO] 

Va por todo. Christian Cueva, mediocampista de la selección peruana, que regresa al equipo luego de cumplir una fecha de suspensión, para el decisivo duelo ante la selección de Colombiaentrenó a toda máquina en Buenos Aires bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca.



Christian Cueva es uno de los regresos más esperados en la selección peruana, "Es un importnate punto el que conseguimos y ahora dependemos de nosotros. Ahora el país entero esta comprometido con este sueño, nosotros somos los actores pero el apoyo de la gente es importante", dijo el volante de Sao Paulo.



El jugador que fue uno de los más esperados ayer en el entrenamiento de la selección peruana, asegura que no les estresa la posición en la tabla. "No estamos pensado en la tabla. Estamos pensado en que dependemos de nosotros mismos y no hay posibilidad más bonita que salir a ganar. estamos aun paso del mundial y depende de nosotros", comentó Christian Cueva.



Para Christian Cueva ni siquiera existe la posibilidad de empatar con la selección de Colombia. "Los planes no cambian en nada, seguimos pensando en que debemos de ganar. Nada más. Si ganamos estamos adentro no hay otra. Nosotros no pensamos en repechajes. Si ganas, no hay repechaje. Vamos directo", finalizó el mediocampista de la selección peruana.