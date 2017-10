Tras conocer que la venta de entradas para el Perú vs Colombia del próximo 10 de octubre solo se hará vía Internet (www.teleticket.com.pe), aquí te daremos todos los pasos que debes seguir para realizar una compra con éxito.



¿Nunca compraste una entrada en teleticket? Si es tu caso, lo primero que debes hacer es registrarte en la misma web. Solo te pedirá datos personales como correo, nombres, domicilio, etc. ¡Listo, ya puedes realizar una compra!



¿Cuándo y a qué hora empezará la venta? Pues este martes 3 de octubre desde las 6:00 a.m. vía teleticket. Ojo que solo puedes adquirir 2 entradas por DNI. ¿Y el modo de pago? Con cualquier tarjeta de crédito o débito habilitada para compras.



Una vez en el página el día de la compra, habrá un cola virtual que te brindará un turno de espera. Así, cuando te toque comprar, dispondrás de 15 minutos para hacer la transacción. Luego te llegará un correo de confirmación.



¿Cuándo puedo canjear la boleta de la entrada? Lo puedes hacer desde el 4 de octubre en los módulos de teleticket. No te olvides de llevar el DNI del titular (también se aceptarán copias) de la compra y el medio de pago que se usó.



PRECIO DE LAS ENTRADAS



Norte y Sur: S/. 59

Oriente desde: S/. 190

Occidente desde: S/. 290