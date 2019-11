Aldo Corzo y el detalle secreto en el vestuario que conmueve a todos previo al Perú vs Colombia FOTOS VIDEO

Perú vs Colombia : Imágenes de la previa del partido dejaron un detalle conmovedor y poco visible de Aldo Corzo, titular ante los cafeteros, en amistoso internacional por fecha FIFA, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Florida.



La señal de Movistar Deportes recorrió el vestuario de la selección previo al Perú vs Colombia y en la ubicación de Aldo Corzo se apreció su camiseta y sus canilleras.



Precisamente, en las canilleras de Aldo Corzo, indumentaria que suele estar tapada por las medias de la equipación, estaban personalidas con la foto de su madre, dandole un tierno beso.



Aldo Corzo y su madre María Roxana Chávez, le dieron la cuota de ternura a la previa del amistoso Perú vs Colombia. Sin duda, una imagen conmovedora, digna de resaltar del buen lateral de la bicolor.

Perú vs Colombia: Corzo y el detalle secreto en el vestuario que conmueve a todos previo al amistoso (VIDEO: Movistar Deportes)

