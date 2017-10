Edison Flores sorprendió ingratamente a lo hinchas de la selección peruana cuando fue a atenderse a un centro de resonancia magnética junto a Sergio Peña, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado a pocos días del Perú vs Colombia.



Se conocía la suspensión de Jefferson Farfán, -por doble amarilla- la primera baja para el Perú vs Colombia. Luego, la lesión de Sergio Peña, quien fue la segunda ausencia confirmada.



No obstante, Edison Flores, quien es pieza clave en el equipo titular de Ricardo Gareca, alertó al departamento médico de la selección peruana con una molestia muscular. Fue evaluado y se conocerá la gravedad de la lesión. Podría quedar descartado si se trata de un desgarro a solo 3 días del partido con Colombia.



Pero también preocupó la presencia de Paolo Hurtado en la clínica local. 'Caballito' quedó fuera del partido con Argentina y se esperaba su participación en el choque con Colombia.

Así fue la llegada de Edison Flores y sus compañeros a la clínica local:

Perú vs Colombia: Edison Flores preocupa por lesión con miras al decisivo partido [VIDEO]

