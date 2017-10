Perú vs. Colombia: ¿Edison Flores es duda en alineación del equipo?

Duelen las ‘Orejas’, duele el cuerpo, duele la confianza. Edison Flores, por segundo día consecutivo, no entrenó a la par de sus compañeros a poco más de 48 horas de jugarnos la vida ante Colombia.



Luego de que ayer se le practicara una resonancia magnética y solo hiciera labores de gimnasio, Edison Flores realizó trabajos diferenciados a un costado de la cancha principal.



Se supo que lo suyo pasa por una sobrecarga en el muslo izquierdo y no se va a exigir debido a la cercanía del partido por Eliminatorias.



El cuerpo técnico de la selección no se ha pronunciado sobre el parte médico de Edison Flores, que hoy podría aumentar las cargas de trabajo.



En ‘La Bombonera’, Edison Flores fue golpeado por Lucas Biglia y Gabriel Mercado y acabó sentido. De allí que tenga a todo el Perú en vilo y con las ‘Orejas’ paradas para enterarnos de su mejora.

