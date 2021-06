A pocas horas del partido Perú vs Colombia por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. El seleccionado Yoshimar Yotun cumple 100 partidos vistiendo la gloriosa bicolor y igualó a otros cracks como: Paolo Guerrero (105 partidos), Jorge Soto (100 partidos), Roberto Palacios (128 partidos) y Héctor Chumpitaz (105 partidos).

El volante de Cruz Azul que salió campeón en la Liga MX esta temporada, de a pocos se ganó un lugar en la selección peruana. Su debut fue el 8/02/11 ante Panamá en un duelo amistoso. El técnico que le dio la oportunidad de debutar con la camiseta bicolor fue el uruguayo Sergio Markarián,

Su crecimiento y rendimiento de Yotun con la bicolor

El futbolista de Cruz Azul se ganó un lugar en la selección peruana por sus cualidades en la bicolor. Es tan determinante para dejar en mejores condiciones a sus compañeros por sus cualidades en la elaboración de juego. Sin duda, su función en la Selección Peruana es ser el nexo entre la defensa y el ataque. Sus características como jugador le permitieron encajar de la mejor manera como volante mixto en un 4-2-3-1. Sus pases entre línea, con criterio, precisión y determinación le permiten ser el complemento adecuado para Cueva, Flores, Carrillo, Guerrero, Farfán y todos los que ocupan alguna posición en los últimos metros de la cancha. Incluso en una entrevista a RPP el año pasado habló que le gusta ubicarse en esa posición dentro del campo de juego. ““He jugado muchísimo tiempo de lateral izquierdo, pero desde que comencé a jugar en la Selección Peruana de mixto he encontrado mi puesto. Allí he encontrado mi lugar, me he sentido importante tanto en la selección como en Cruz Azul. Me gusta jugar allí”, dijo.

Recordemos que antes jugaba de marcador izquierdo en la selección peruana, sin embargo, desde la llegada de Ricardo Gareca en marzo del 2015, quien lo ubicó como volante mixto.

Una de las virtudes que tiene Yoshimar Yotun para cumplir esta posición es el pase largo y la precisión para buscar las espaldas de los defensores rivales. Muchas veces Perú encontró así el gol a través de Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Es el cerebro para darle movimiento al balón en favor de la bicolor. A sus virtudes de ataque le sumó el tema defensivo y la velocidad, ya que presiona mucho al rival y corta para distribuir la pelota de manera rápida a favor de la bicolor.

En la pelota parada también Yotun es un jugador determinada, sabe pegarle con mucha precisión y es efectivo en la tanda de penales

Finalmente, Yoshimar Yotun en estos 100 partidos lleva 41 triunfos, 23 empates y 34 derrotas con la camiseta de la selección peruana. Anoto 3 goles ante Chile, El Salvador y Bolivia.

