Perú vs. Colombia EN VIVO vuelven a cruzar sus caminos este domingo en el tercer partido del Grupo B. La ‘Blanquirroja’ sale con la necesidad de buscar sus primeros puntos en la Copa América 2021, después de su amargo debut ante Brasil. Los cafeteros, por su parte, buscarán asegurar su clasificación en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Texeira de Goiana.

Los de Ricardo Gareca cayeron 4-0 ante Brasil con goles de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison en un partido que dejó muchas dudas sobre el sistema defensivo del cuadro nacional, después una evidente recuperación ante Ecuador en Quito.

Cafeteros y blanquirrojos se vuelven a encontrar después de 17 días cuando se encontraron en las Eliminatorias Qatar 2022 con triunfo para los colombianos por 3-0 con anotaciones de Yerry Mina, Mateus Uribe y Luis Fernando Díaz.

Los de Reinaldo Rueda han conseguido 4 puntos en el certamen internacional con una con una victoria ante Ecuador (1-0) y un empate sin goles ante con Venezuela. Sus cuatro unidades lo ponen en el segundo lugar después de Brasil, único líder de la llave.

El duelo entre Perú y Colombia está programado para el domingo 20 de junio en el encuentro se jugará en el Estadio Olímpico, uno de los más antiguo de Goiás, y donde juegan clubes como Vila Nova, Goiânia y el Atlético Goianiense.

Perú vs Colombia: alineaciones probables por Copa América 2021.

Perú : Gallese; Corzo, Christian Ramos, Abram, Marcos López; Renato Tapia, Yotún; Carrillo, Sergio Peña, Cueva; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina, Stefan Medina Yerry Mina y Dávinson Sánchez, William Tesillo, Wilmar Barrios y Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz en la izquierda, Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinadlo Rueda

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia? (Poner horarios de países sudamerica?

Los hinchas de la ‘Blanquirroja’ que este domingo celebran el Día del Padre puede cerrar el día de la mejor manera, pues el duelo estra programado desde 19:00 (hora peruana), según el fixture de CONMEBOL.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Colombia?

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Perú: América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes,

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz México