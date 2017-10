Perú y Colombia protagonizarán un decisivo duelo en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Ambos buscarán el pase directo al Mundial. En esta nota conoce el once titular de Ricardo Gareca.



Pedro Gallese estará bajo los palos de la selección peruana. El portero, que fue figura el último jueves ante Argentina, seguro será el más aplaudido por el hincha de bicolor en el Nacional.



La defensa de Perú tendrá el regreso de Christian Ramos, quien no estuvo ante la albiceleste por suspensión. Aldo Corzo, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco, cerrarán los 4 de atrás.



Renato Tapia y Yoshimar Yotún estarán en el mediocampo de la selección peruana. Mientras que André Carrillo y Christian Cueva, que también regresan al once titular, alinearán en la zona ofensiva junto a Edison Flores.



Paolo Guerrero será el único delantero ante Colombia, este martes desde las 6:30 p.m. por la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Nacional.