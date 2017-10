Perú vs Colombia: Ex técnico cafetero de Universitario, Luis Fernando Suárez, llenó de elogios a Edison Flores

Luis Fernando Suárez, reconocido entrenador colombiano que llevó a Ecuador al Mundial de Alemania 2006, habló de Edison Flores, su ex pupilo en Universitario de Deportes en la temporada 2015-2016.



Luis Fernando Suárez siempre confió en el crecimiento de Edison Flores, quien viene demostrando un gran nivel con la camiseta de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.



"En el caso de ‘Orejas’, siempre se supo que su nivel iba a reventar en cualquier momento. Tiene condiciones. Pero lo más importante es que explotó en el momento justo, en un momento vital para su país". dijo el ex DT de Universitario y Juan Aurich al diario Depor.



"Si Perú clasifica al Mundial, Flores tendrá la oportunidad de mostrarse en una vitrina grande. Las condiciones que tiene lo llevarán al fútbol de élite", añadió Luis Fernando Suárez.



Sobre el profesionalismo de Edison Flores, el DT colombiano sentenció. "Muy correcto. No tengo ninguna queja sobre su comportamiento. Fue de los más profesionales".



Edison Flores es duda para el duelo con Colombia por la última fechas de las Eliminatorias Rusia 2018. El volante tiene una fatiga muscular por lo que realizó trabajos diferencias en La Videna de San Luis.