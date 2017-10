Perú vs Colombia: Georgette Cárdenas y su preocupante llanto tras enterarse que blanquirroja irá a repechaje

La conductora de Panorama Espectáculos, Georgette Cárdenas, fue grabada por su pareja mientras tenía un ataque de nervios por los resultados del partidoPerú vs Colombia. El video sorprendió a muchos por el preocupante llanto de la exmodelo.



En la grabación, Georgette Cárdenas solloza entre lágrimas que no puede más con la angustia. También le pide a su pareja que no se burle, que deje de grabarla y lo tilda de "perro". El video tiene más de 28.530 reproducciones en Instagram.



Fue la misma conductora quien publicó el video en su cuenta de Instagram. "Estoy triste y molesta porque ya no puedo más, ya no sé que comer, encima no puedo tomar, quedan dos partidos, ya no puedo más, me voy a infartar", dice Georgette Cárdenas en la grabación.



La conductora de Panorama Espectáculos se mostró muy nerviosa por el partido de Perú vs Colombia La conductora de Panorama Espectáculos se mostró muy nerviosa por el partido de Perú vs Colombia La conductora de Panorama Espectáculos se mostró muy nerviosa por el partido de Perú vs Colombia

Georgette Cárdenas le explicó a sus seguidores que vivió el partido con mucha ansiedad. "Hemos llegado a este nivel y me siento bien. Nunca pensé que llegaríamos a repechaje, hace muuuchos años ni a eso llegábamos", escribió más calmada la conductora de Panorama Espectáculos.



La ex modelo también afirma que hay que concentrarse en los dos partidos que vienen contra Nueva Zelanda. "Dejaremos todo en la cancha. Publicó un video con un nivel de ansiedad de 200% para que se diviertan un rato , seguro varios lo vivieron así. El vejete lo grabó en plena crisis. ( es una rata!) Y si! Así de mostrenga me veo llorando" precisó Georgette Cárdenas.



El empate que consiguió Perú frente a Colombia hace que los hinchas de la blanquirroja mantengan su sueño mundialista intacto. Todo depende de la performance de los seleccionados de Ricardo Gareca ante Nueva Zelanda.

Conductora de Panorama Espectáculos tuvo ataque de nervios