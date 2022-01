La selección peruana ya se encuentra en Barranquilla. Ricardo Gareca y sus pupilos arribaron a suelo colombiano sobre las 10 de la noche y luego de superar los protocolos de bioseguridad, a bordaron el bus que los llevó hasta el Hotel Hilton Garden Inn donde los esperaba un importante contingente de hinchas que con banderas instrumentos y bengalas le dieron un caluroso recibimiento de cara a su duelo ante Colombia de este viernes.

Ricardo Gareca fue el primero en descender del bus despertando los aplausos de los aficionados, pero después que descendiera el comando técnico el primer jugador en poner un pie en las calles de Barranquilla fue Gianluca Lapadula y ambos sectores de los hinchas en las fuera del hotel causaron un revuelo inusitado, que hizo que el jugador se detenga para saludar devolviendo el cariño expresado por los fanáticos.

También recibieron aplausos Christian Ramos, Miguel Trauco y Luis Advíncula, jugadores que no pueden ser utilizados por Ricardo Gareca para este compromiso, pero que decidieron acompañar al equipo para reforzar la unidad del grupo, a pocas horas de la primera final de cuatro pendientes en las Eliminatorias Qatar 2022.

Gianluca Lapadula y la selección tuvieron gran recibimiento en Barranquilla (Video: Movistar Deportes)

Pedro García: “Fue la mejor bienvenida que he visto en pandemia”

Uno de los testigos de este recibimiento fue Pedro García, reportero enviado por Movistar Deportes, quien mostró preocupación por la situación que enfrentarán los hinchas en las próximas horas. “Ha sido de las mejores bienvenidas que yo he visto en esta campaña. Pero también he notado la preocupación de los hinchas que se han subido al avión, se han pagado el hotel y todo sin tener entradas en las manos, aquí no les permiten comprar boletos, si no es con una tarjeta colombiana. Van a ir a buscar la reventa”, contó el periodista.

“Alguien debió haber representado a los hinchas, la embajada o el consulado no sé. Me parece que alguien lo debió defender al hincha, porque van a ir al mercado negro. Solo eran darle 1000 hinchas ante a 45 mil colombianos”, apuntó Pedro García apuntado a las autoridades de la FFP.

Michael Succar: “Los hinchas van apagar mucho en la reventa”

“Desde Lima hubo un aliento y yo rescataría presencia de los aficionados, porque producto de la pandemia hace tiempo no veíamos gente viajando con la selección peruana. Eso es para destacar y nos ha emocionado”

“Hay muchos peruanos que se han quedado en Cartagena, que es más barato y viene para el partido, y saben que van a buscar entradas a mayor precio por la reventa”