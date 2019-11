Perú vs Colombia: Hincha peruano festejó así su día en Miami | VIDEO | FOTOS 

El 'Día del hincha peruano ' también se vivió en Miami. Los fanáticos de la selección peruana no se despegaron un solo instante de los jugadores que, desde la mañana tuvieron actividad, pensando en el duelo con Colombia esta noche en el estadio Hard Rock.



Un día como hoy hace dos años los hinchas festejaron la clasificación de la selección peruana al mundial de Rusia 2018 y pese a que ayer fue el 'Banderazo' en los exteriores de la concentración blanquirroja. Hoy temprano los fanáticos estuvieron presentes cuando Ricardo Gareca llevó a sus jugadores a entrenar al Broward Park de Miami.



Pese a que Ricardo Gareca ordenó un trabajo a puertas cerradas,el DT de la selección peruana no pudo evitar el contacto de sus dirigidos con el pueblo y con tambores y cornetas los hinchas demostraron que no se cansan.

Selección peruana recibió apoyo de los hinchas en su día

Los hinchas peruanos se quedaron en las afueras del Hotel Sheraton para esperar la salida de la selección peruana rumbo al estadio Hard Rock y alentar en el único encuentro que tendrá el combinado patrio en noviembre luego que se cancelara el amistoso con Chile el próximo martes 19.