Perú vs. Colombia: hinchas hicieron banderazo e hicieron cánticos para animar a la selección [VIDEO]

La emoción sigue a flor de piel y el hincha no descansa ni en domingo para demostrarle a la Blanquirroja todo su apoyo para el difícil duelo de mañana ante Colombia, en su lucha por meterse al Mundial Rusia 2018.



Desde las 10 de la mañana fueron llegando hasta el predio de la Federación para el banderazo, que fue coordinado a través de las redes sociales. Banderas, bombos, matracas, cánticos y bengalas de color rojo y blanco desataron una fiesta cuando la selección terminó de entrenar y el bus asomó por el portón principal de la Videna camino al Swissotel.



Los seleccionados se quedaron sorprendidos: André Carrillo, Raúl Ruidíaz y Edison Flores no dudaron en sacar sus celulares y grabaron a los casi 500 fanáticos, quienes pedían no dejar escapar la posibilidad de clasificar: “¡¡¡Muchachos, vamos a Rusia!!!”.



Yordy Reyna compartió las imágenes en sus redes sociales y las acompañó con la leyenda: ‘Emotivo’. También lo hizo Luis Abram y Renato Tapia, quienes inmortalizaron el momento a través de su cuenta de Instagram.



Lo pusieron al centro. La alegría del pueblo hoy traspasó los vidrios del bus del ‘equipo de todos’, ya que los seleccionados no paraban de reír por el impresionante parecido de uno de los hinchas del ‘banderazo’ con el 10 de la Blanquirroja.



“Oe, ahí está Cuevita, ja, ja, ja”, dijo Yordy Reyna, quien señalaba al chico y de inmediato Yoshimar Yotún y Luis Advíncula se sumaron a la chacota. “Profe, pare que están dejando a Cuevita, ja, ja, ja” y “No es Cuevita. El de abajo está más arreglado, ja, ja, ja”, fueron las bromas que le robaron más de una sonrisa hasta a Ricardo Gareca.

