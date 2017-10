Perú vs Colombia: Hinchas continúan en el Estadio Nacional con la esperanza de conseguir entradas [VIDEO]

"¡Que las vendan en el Estadio!", es el grito que decenas de hinchas hacen desde las instalaciones del Estadios Nacional en Lima. Los hinchas continúan haciendo cola y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya dio el anuncio que la venta de entradas para el Perú vs Colombia solo será vía Internet.



Lo hinchas peruanos no están de acuerdo que es vendan la entradas vía Internet para el Perú vs Colombia. "Que vendan las entradas para el Perú vs Colombia de forma normal. Estamos de acuerdo con la venta online pero no para este partido", dice unos de los hinchas peruanos.



Los peruanos manifestaron que llevarían su queja a Indecopi si es que su solicitud no era escuchada. También manifestaron que en un primer momento la idea era vender las entradas de forma presencial en el Estadio Nacional y no les parece justo que se cambie a última hora.



Los hinchas peruanos manifestaron que no descansarán hasta lograr su objetivo. Como se recuerda, son varias personas que se encuentran hace unas semanas acampando para poder conseguir una entrada para el Perú vs Colombia.



Sobre la venta de entradas para el Perú vs Colombia



Fue hace unas hora que la FPF cambió la modalidad de compra para el partido entre Perú vs Colombia. Este es el último encuentro de Perú rumbo a las Eliminatorias Rusia 2018.



La FPF usó su cuenta de Facebook para comunicar que todas las entradas para el Perú vs Colombia ( TODAS) se venderá a través de la página web de Teleticket.



La venta de la entradas podrá realizar desde el 3 de octubre desde las 6:00 a.m. Solo se podrá comprar dos entradas por personas. El día del encuentro se pedirá DNI para verificar la información.



PRECIO DE LAS ENTRADAS



Norte y Sur: S/. 59

Oriente desde: S/. 190

Occidente desde: S/. 290